通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.93 8.69 7.01 9.24
1MO 9.58 7.42 7.99 8.20
3MO 9.50 7.05 8.29 8.08
6MO 9.57 6.96 8.52 8.04
9MO 9.57 7.02 8.62 8.13
1YR 9.53 7.12 8.74 8.15
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.93 12.26 9.16
1MO 8.77 11.07 8.28
3MO 9.11 10.75 8.18
6MO 9.32 10.50 8.21
9MO 9.44 10.41 8.27
1YR 9.45 10.37 8.34
東京時間10:12現在 参考値
イラン紛争終結期待もあり、１週間物は少し下げている。とはいえ米雇用統計などを前に、平時より少し高い。
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3MO 9.50 7.05 8.29 8.08
6MO 9.57 6.96 8.52 8.04
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 9.11 10.75 8.18
6MO 9.32 10.50 8.21
9MO 9.44 10.41 8.27
1YR 9.45 10.37 8.34
東京時間10:12現在 参考値
イラン紛争終結期待もあり、１週間物は少し下げている。とはいえ米雇用統計などを前に、平時より少し高い。