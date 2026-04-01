　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.93　8.69　7.01　9.24
1MO　9.58　7.42　7.99　8.20
3MO　9.50　7.05　8.29　8.08
6MO　9.57　6.96　8.52　8.04
9MO　9.57　7.02　8.62　8.13
1YR　9.53　7.12　8.74　8.15

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.93　12.26　9.16
1MO　8.77　11.07　8.28
3MO　9.11　10.75　8.18
6MO　9.32　10.50　8.21
9MO　9.44　10.41　8.27
1YR　9.45　10.37　8.34
東京時間10:12現在　参考値

イラン紛争終結期待もあり、１週間物は少し下げている。とはいえ米雇用統計などを前に、平時より少し高い。