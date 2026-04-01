UAEが水を差す、ホルムズ海峡再開に向け戦闘準備進める ドルと原油が上昇 UAEが水を差す、ホルムズ海峡再開に向け戦闘準備進める ドルと原油が上昇

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UAEが水を差す、ホルムズ海峡再開に向け戦闘準備進める ドルと原油が上昇



UAEが湾岸諸国で初めてイラン紛争に参加する可能性がある。WSJが報じている。



アラブ首長国連邦（UAE）はホルムズ海峡を開通させるため戦闘の準備を進めているという、湾岸諸国の中でイランに対し最も強硬な姿勢を示している。



UAEは米国欧州アジアに対し、武力による海峡開放に向けた連合の結成を強く求めている。イランは命をかけた戦いを繰り広げており、ホルムズ海峡を封鎖することで世界経済を道連れにする覚悟があると指摘。米国はアブー・ムーサー島を含む島々を占領すべきだと主張。



UAEが武力行使も辞さない姿勢を示したことで有事のドル買いが再開。NY原油先物は上げ幅を拡大している、米株先物は上げをやや縮小。ドル買いが進みドル円は一時159円をつけた。



もはやトランプ氏1人では中東紛争を終わらせることは不可能。サウジアラビアやUAEなど湾岸諸国はイランに我慢の限界だ。イスラエルは米国なしでもイラン攻撃を続ける可能性。イランはフーシ派に紅海での攻撃準備を指示しており、いつ中東紛争が拡大するかわからない。



東京時間10:43現在

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