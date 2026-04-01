腰椎椎間板ヘルニアのため当面の間、ダンス・パフォーマンス及び長距離の移動を控えているモーニング娘。の野中美希が近況を報告した。

３月３１日にインスタグラムで「お仕事帰りに少しお散歩した日」と始めて、コーヒーを持ちながら白コーデで街を歩く姿をアップした。

野中は「パフォーマンスはお休み中ですが、出来るお仕事をしたり、頭を働かせて出来ること模索したり、ヘルニアのリハビリをとにかく地道にがんばったりしながら前向きに過ごしています」と明かし、「日常生活は痛みが少ない状態で送れるようになり、改めて健康面や身体を大事にすることの大切さ痛感しています」と快方に向かっていると伝えた。

最後に「３月は今日でラスト。感じること、学ぶこともたくさんでした ４月もよろしくお願いします！」と締めた。

この投稿には「ゆっくりじっくりやっていこう」「ちぇる様〜」「もう少しだね」「無理なくね 待ってます〜」「発信してくれるの安心する」「春ツアーでお姿を見たい」「いつまでも待ってるから」などの声が寄せられている。

野中は、１月から２月に開催された４公演を欠席している。