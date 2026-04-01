満を持してのフルバージョン大谷翔平 二刀流で出場！



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年3月31日（火）（日本時間4月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

開幕からの連勝がストップしたドジャース。リベンジに向けてこの日もガーディアンズとの試合に臨む。

この日の主役はなんといっても大谷翔平（31）。開幕戦から打者として出場も、この日は先発投手として登板予定。26年シーズン初の二刀流起用が予定されている。

23年夏に右肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けたため、投手復帰は昨季の6月から。開幕から二刀流で出場できるのはドジャース移籍後では初。

それだけに投手コーチのプライアーは「フルバージョンなショーヘイが見られる」と高い期待を寄せている。

オープン戦では2試合併せて8回⅓を投げて、15奪三振とまさに絶好調。ガーディアンズ打線をどう抑えるかが楽しみだ。

そして打者としては今季第1号本塁打が期待される。岡本和真（29）、村上宗隆（25）ら、日本人メジャーリーガーが本塁打で存在感を示す中、真打ちとも言える大谷が本塁打を放てば多くのファンが熱狂することだろう。

投げても打っても、大谷翔平が主役となりそうな注目のゲームは日本時間4月1日の午前11時10分にプレーボールを予定している。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督が断言「正しい方向に進んでいる」佐々木朗希に確かな手応え

大谷翔平13打席ぶりヒットも打率1割台 ロバーツ監督「問題ない」大谷に変わらぬ信頼