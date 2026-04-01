ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」の２１代目「うたのおねえさん」で、歌手の小野あつこが１日までに自身のインスタグラムを更新し、事務所を移籍したことを報告した。

「このたび、ご縁をいただき、ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社とマネジメント契約を締結する運びとなりました。活動十周年という節目を迎えるにあたり、新たな一歩を踏み出します」と新事務所との契約を発表。「これからも、自分とお子さんたちを繋いでくれた音楽や食を通じて、全国のご家族の皆さまにさまざまな体験のきっかけをお届けしながら、そっと寄り添える存在でいられるよう心を込めて活動してまいります。また、新しいことにも勇気をもって積極的にチャレンジしていければと思っております。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と抱負をつづった。

ＳＡＩＬＦＯＲ株式会社には柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者で、１月に競技の第一線を退く意向を表明した角田夏実さんやバレーボール元日本代表の大山加奈さんらアスリートが多く所属している。

小野は１６年にうたのおねえさんに就任し、２２年３月に卒業。３月３０日には新宿調理師専門学校夜間部を卒業したことを報告していた。３月３１日付の投稿で「いつも応援してくださる皆さま関係者の皆さまへ この度、契約満了に伴い、株式会社ベルキッスコーポレーションを退所する運びとなりました。芸能の世界で右も左もわからなかった私を、これまで温かく支えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝申し上げます」と前事務所の退所を報告していた。