◆米大リーグ ブルージェイズ５―１ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初適時打を放つなど快音を響かせた。チームは２試合ぶりに勝利した。

巨人時代のチームメートであるロッキーズの菅野が相手ベンチから見守る１打席目は２回先頭で迎えた。フルカウントから真ん中低めのスライダーで見逃し三振に倒れた。４回無死一塁の２打席目は左直だった。

５回１死満塁で迎えた３打席目はカウント１―２から低めのスライダーを見送ったがストライク判定。メジャー移籍後、初めて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジを試みたが、ストライクは変わらず、見逃し三振に倒れた。日本人選手としてチャレンジしての失敗１号となった。

“初モノ”を刻んだ。１点リードの７回１死一、二塁。この日の４打席目に臨んだ岡本はフルカウントからシンカーを捉えて左前適時打を放った。貴重な追加点をもたらした。その後のルーカスの右前適時打で一塁から三塁へ激走したがアウトに。チャレンジをしたが判定は覆らなかった。

２試合ぶりの白星を目指すチームは両チーム無得点の５回に試合を動かした。サンチェスの中前適時打とゲレロの押し出し四球で２点を奪った。さらに７回には岡本の左前適時打含め３得点。リードを広げた。

投げては先発したベテランのシャーザーが好投。メジャー２１１勝右腕は６回４安打１失点で貫禄を示した。投打がかみ合い勝利を飾った。