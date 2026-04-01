【B1第28節 見どころ】群馬はリバウンドを制して7連勝なるか…前節連敗の名古屋Ｄはホームで白星必須

4月1日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第28節が開催される。東地区では群馬クレインサンダーズが前節終了時点で3位へ浮上。6連勝と勢いを維持しており、今節はアルティーリ千葉とのホームゲームを迎える。

前節の群馬はアウェーで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦し、初戦を88－79で制すと、GAME2も78－74で勝利。2試合連続で相手を70点台に抑え、オフェンスではケリー・ブラックシアー・ジュニアとトレイ・ジョーンズがけん引した。また、ケガで戦列を離れていた中村拓人が復帰。頼れる司令塔の復帰は、チームの勢いを加速させる要因となりそうだ。

一方、前節のA千葉は千葉ポートアリーナでの初の「CROSSTOWN RIVALRY」で1勝をもぎ取った。熱戦を繰り広げた第2戦は、試合終了残り7秒で1点ビハインド。しかし、最後の攻撃でエヴァンスルークがオフェンスリバウンドから値千金のジャンプシュートを沈めて激闘に終止符を打った。

第8節以来の顔合わせとなる今節は、リバウンド争いが勝負の分かれ目になると予想。現在の勝率では群馬がリードしているが、A千葉は群馬を上回るリーグ4位（平均40.3本）のリバウンド数を誇る。群馬の注目は抜群の跳躍力を持つコー・フリッピンと、前節のGAME1で10リバウンドをマークした藤井祐眞だ。前回対戦のリベンジを果たしたいA千葉としては、ブラックシアーの動きを封じることが重要。トレイ・ポーター、デレク・パードンには、より一層ディフェンスでの貢献が問われる。

西地区2位の名古屋Dを導く齋藤［写真］＝B.LEAGUE

西地区では首位の長崎ヴェルカが連勝し、2位の名古屋Dが連敗したことで長崎の地区優勝マジックが12となった。これ以上離されたくない名古屋Dは、 IGアリーナで秋田ノーザンハピネッツを迎え撃つ。前節から修正すべきは、ターンオーバーの数とチームオフェンスの2点。群馬戦ではアシストの数が平均以下だったため、齋藤拓実とスコット・エサトンのホットラインを軸にしつつも、コート上の5人が得点に絡む攻撃を仕掛けたい。

京都市体育館では、京都ハンナリーズとファイティングイーグルス名古屋による顔合わせ。第8節の対戦は81－77でFE名古屋に軍配が上がったため、京都はホームで借りを返す一戦となる。まずは古巣戦となる川嶋勇人がロスターに名を連ねるか注目したい。ディフェンシブな戦いをするFE名古屋には、コンスタントに長距離砲を射抜くことが攻略への近道。前田悟と古川孝敏はもちろん、成功率の高いアンジェロ・カロイアロ、ジョーダン・ヒースの3Pシュートにも期待がかかる。

2月に島根との契約締結が発表された新井［写真］＝B.LEAGUE

カミアリーナでは、地区8位同士の島根スサノオマジックとサンロッカーズ渋谷が激突する。3月を2勝5敗で終えた島根は、接戦を勝ちきる勝負強さが必要。 岡田侑大をケガで欠くチーム状況において、特別指定選手の新井翔太の活躍はポジティブな要素といえる。172センチのポイントガードには、今節も持ち前のテクニックで相手をかき乱す活躍を見せてほしい。大黒柱のニック・ケイとジョシュ・ホーキンソンによるマッチアップからも目が離せない。

文＝小沼克年

［写真］＝B.LEAGUE

B1リーグ戦の第28節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。群馬クレインサンダーズの辻直人は5000得点の節目まであと4点と迫る。長年リーグを盛り上げてきたベテランが、ホームで節目達成を迎える瞬間に注目が集まる。横浜ビー・コルセアーズの安藤誓哉は、1100回3ポイントシュート成功まであと5本。今シーズン4試合で3ポイントシュート5本を沈めている名シューターにとっては、今節での達成も決して不可能ではない。琉球ゴールデンキングスのヴィック・ローは1500リバウンドが射程圏内に。今シーズン平均7.2リバウンドをマークしている大黒柱の大台突破にも期待したい。

◆■B1第28節 試合日程

・レバンガ北海道 vs 茨城ロボッツ（＠よつ葉アリーナ十勝）



4月1日（水）15時05分～

・仙台89ERS vs アルバルク東京（＠ゼビオアリーナ仙台）



4月1日（水）19時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs アルティーリ千葉（＠オープンハウスアリーナ太田）



4月1日（水）19時05分～

・千葉ジェッツ vs シーホース三河（＠船橋アリーナ）



4月1日（水）19時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 越谷アルファーズ（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



4月1日（水）19時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 宇都宮ブレックス（＠横浜国際プール）



4月1日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs 琉球ゴールデンキングス（＠富山県総合体育センター）



4月1日（水）19時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 広島ドラゴンフライズ（＠豊橋市総合体育館）



4月1日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠IGアリーナ）



4月1日（水）19時05分～

・滋賀レイクス vs 佐賀バルーナーズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）



4月1日（水）19時05分～

・京都ハンナリーズ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠京都市体育館）



4月1日（水）19時05分～

・大阪エヴェッサ vs 長崎ヴェルカ（＠おおきにアリーナ舞洲）



4月1日（水）19時05分～

・島根スサノオマジック vs サンロッカーズ渋谷（＠カミアリーナ）



4月1日（水）19時05分～