【B2第28節 見どころ】西地区王者に挑む奈良は若手の躍動に期待…福岡は逆転PO進出目指し熊本と激突

前節に横浜エクセレンスと熊本ヴォルターズの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025‐26」進出が決まったB2。「りそなグループ B.LEAGUE 2025‐26 SEASON」B2リーグ戦も残り10試合を切った中、今シーズン最後の水曜開催となる第28節は、東地区4位の福井ブローウィンズが7つ目のイスを狙う。東地区首位争いでは、福島ファイヤーボンズが信州ブレイブウォリアーズに2ゲーム差まで迫り、最終盤までもつれる気配が漂っている。

西地区6位のバンビシャス奈良は、神戸ストークスをホームで迎え撃つ。前節2戦とも84－96で敗れた奈良は、プレーオフ進出の可能性が消滅。オフェンスはジェイミン・ブレイクフィールドの欠場をチーム全体でカバーすることができたものの、2戦ともに相手のアシストが30を超えるなど、ディフェンスを崩された。

一方で、前節GAME1では特別指定選手の植田碧羽や石川響太郎といった若手有望株がハッスル。ブレイクフィールド以外のベンチ入り全選手が得点と手応えも得られた。ホーム戦は今節も含めて残り3試合。神戸という強敵に、チャレンジャーとしてチーム一丸で立ち向かうことが、ブースターの後押しに応える一番の方法だ。

西地区優勝を決めても手を緩めない神戸は現在12連勝中。前節のライジングゼファー福岡戦は大量得点とはならなかったものの、ディフェンスの堅さは維持している。野溝利一が長い出場時間を与えられ、2戦とも2ケタ得点で応えたのは好材料。連勝を伸ばし、プレーオフへ向け勢いを加速させたいところだ。

前節で司令塔の村上が復帰した山形［写真］＝B.LEAGUE

山形市総合スポーツセンターでは、前節連敗同士の山形ワイヴァンズと岩手ビッグブルズが対戦。山形が粘り強く戦えたのに対し、岩手は点差を広げられてしまい、勢いでは山形が優勢と見られる。勝率で並んでいる両者の直接対決は、岩手3連勝の後に山形が2連勝。山形が一歩前に出るために、戦列に復帰した村上慎也がアップテンポな展開を作れるか。

プレーオフ進出マジック1の福井は、福島のホームに乗り込む。今シーズンここまでの直接対決では1勝4敗としているものの、前節GAME2で信州を撃破し勢いに乗っている。前々節から続くアウェー5連戦も現時点で3勝1敗。白星で締めくくることができれば、東地区3位浮上も見えてくる。前節2戦とも出場時間を伸ばした田渡修人がキーマンになりそうだ。

古巣との対戦へ臨むウッドベリー［写真］＝B.LEAGUE

逆転プレーオフ進出を目指す福岡は本拠地で熊本を迎え撃つ。前節で神戸に力及ばず5連敗となったが、次節が現在4ゲーム差をつけられている鹿児島レブナイズとの直接対決とあって、今節で弾みをつけておきたいところだ。対戦相手の熊本は離脱者が相次ぐ逆境の中でも11連勝中。年明け以降は21勝2敗と快進撃が続いているが、2敗のうちの1つは福岡がつけたもの。古巣を迎え撃つテレンス・ウッドベリーは、その得点力で熊本の前に立ちはだかることができるか注目が集まる。

文＝吉川哲彦

［写真］＝B.LEAGUE

B2リーグ戦の第28節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。Bリーグ開幕からプレーするライジングゼファー福岡のテレンス・ウッドベリーは2500リバウンドが目前に。達成すれば史上6人目となる。信州ブレイブウォリアーズ在籍8年目のウェイン・マーシャルは、コートに立つことができれば300試合出場を達成。長年チームを支えてきた40歳の大台到達の瞬間に期待したい。ベルテックス静岡の橋本尚明は2000得点まであと3点と迫り、各地での記録達成が見込まれている。

◆■B2第28節 試合日程

・ライジングゼファー福岡 vs 熊本ヴォルターズ（＠福岡国際センター）



4月1日（水）19時00分～

・山形ワイヴァンズ vs 岩手ビッグブルズ（＠山形市総合スポーツセンター）



4月1日（水）19時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 福井ブローウィンズ（＠宝来屋ボンズアリーナ）



4月1日（水）19時05分～

・横浜エクセレンス vs 青森ワッツ（＠横浜BUNTAI）



4月1日（水）19時05分～

・バンビシャス奈良 vs 神戸ストークス（＠ロートアリーナ奈良）



4月1日（水）19時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs ベルテックス静岡（＠松山市総合コミュニティセンター）



4月1日（水）19時05分～

・鹿児島レブナイズ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠西原商会アリーナ）



4月1日（水）19時05分～