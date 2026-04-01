SUPER EIGHTが、グループ初となる日本武道館公演『超八 in 日本武道館』のライブ映像商品を5月27日にリリースする。

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本公演は、21周年一発目のライブとして2025年11月26日～28日に開催したもの。レッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がり、中央に設置された360度ステージへとプロレス登場をしてライブがスタート。バンドの聖地と言われる武道館で、バンド楽曲を中心に19曲を披露した。本編には、2日目公演を収録している。

また、初回限定盤の特典映像『“超スーパー”ハイライト集』には、公演初日に誕生日を迎えた丸山隆平へのサプライズの様子から、丸山の絵描き歌「U字の水槽」の大合唱などのMCに加え、初日1曲目の「あおっぱな」や3日目のみ披露された「象」を含む、初日＆3日目公演のハイライトを収録。マルチアングルには、武道館バージョンで披露した「あおっぱな」や、「Street Blues」を含む全5曲が収録される。

通常盤の特典映像では、セットリストの打ち合わせからスタジオリハ／ゲネプロの様子、丸山への誕生日サプライズを話し合う4人の姿など様々なメンバーの一面を見ることができる。そのほか、2025年11月に大阪で開催された御堂筋ランウェイに出演した際の様子など、97分間のメイキングが収められる。

さらに初回限定盤には、アンコールでメンバーが着用していた衣装2種の中からファン投票で選ばれたロゴデザインをグッズ化した“ぬいのお洋服”に加え、60Pのフォトブックレットを封入。通常盤には、ソロ写真とグループショットのライブフォトカードが5枚封入される。今後も詳細情報は随時追加予定。各盤のジャケット写真などの続報は、公式HPにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）