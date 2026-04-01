【テニス速報】 チャールストン・オープン 第2日 レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ vs アンナ ボンダル / マグダレナ フレッチ
チャールストン・オープン
大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日
開催地：アメリカ チャールストン
コート：
結果：[レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ] 1 - 2 [アンナ ボンダル / マグダレナ フレッチ]
チャールストン・オープン第2日がアメリカ チャールストンで行われ、女子ダブルス1回戦で、レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチとアンナ ボンダル / マグダレナ フレッチが対戦した。
第1セットはアンナ ボンダル / マグダレナ フレッチが7-6で先取。第2セットはレイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチが6-2で奪い返したが、第3セットはアンナ ボンダル / マグダレナ フレッチが11-9で制し、アンナ ボンダル / マグダレナ フレッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-01 10:42:10 更新