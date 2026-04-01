開催：2026.4.1

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 3 - 8 [パイレーツ]

MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとパイレーツが対戦した。

レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

2回表、9番 ニック・ヨーク 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 CIN 0-1 PIT、2番 ライアン・オハーン 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでパイレーツ得点 CIN 0-4 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 CIN 0-5 PIT

3回裏、9番 ケブライアン・ヘイズ 2球目を打ってレフトフライ しかしレフトがエラーでレッズ得点 CIN 1-5 PIT

4回表、8番 オニール・クルーズ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 CIN 1-6 PIT

8回裏、3番 エリー・デラクルス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 2-6 PIT、4番 サル・スチュワート 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 3-6 PIT

9回表、8番 オニール・クルーズ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 CIN 3-8 PIT

試合は3対8でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのブランドン・ウィリアムソンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでレッズは3勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方パイレーツは2勝3敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 14:10:31 更新