開催：2026.4.1

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 2 - 5 [アスレチックス]

MLBの試合が1日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとアスレチックスが対戦した。

ブレーブスの先発投手はホセ・スアレス、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

1回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 4球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 ATH

2回表、7番 アンディ・イバネス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATL 1-1 ATH、1番 ジェーコブ・ウィルソン 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATL 1-3 ATH

4回表、7番 アンディ・イバネス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATL 1-4 ATH

5回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATL 1-5 ATH

5回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 2-5 ATH

試合は2対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのホセ・スアレスで、ここまで0勝1敗0S。アスレチックスのライターＪｒ．にセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

ここまでブレーブスは3勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位。一方アスレチックスは1勝4敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 14:10:41 更新