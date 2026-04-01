2026年4月1日（水） MLB ブレーブス vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.4.1
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 2 - 5 [アスレチックス]
MLBの試合が1日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとアスレチックスが対戦した。
ブレーブスの先発投手はホセ・スアレス、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。
1回裏、2番 ドレイク・ボールドウィン 4球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 ATH
2回表、7番 アンディ・イバネス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATL 1-1 ATH、1番 ジェーコブ・ウィルソン 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATL 1-3 ATH
4回表、7番 アンディ・イバネス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATL 1-4 ATH
5回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATL 1-5 ATH
5回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 2-5 ATH
試合は2対5でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのホセ・スアレスで、ここまで0勝1敗0S。アスレチックスのライターＪｒ．にセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
ここまでブレーブスは3勝2敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位。一方アスレチックスは1勝4敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-01 14:10:41 更新