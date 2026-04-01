株式会社チョイスホテルズジャパンは、神奈川県横浜市のビジネスホテル「コンフォートホテル横浜関内」を3月31日（火）にリニューアルした。

コンフォートホテル横浜関内は、JR京浜東北・根岸線関内駅から徒歩約3分、横浜市営地下鉄関内駅から徒歩約1分の位置に所在。市街地であり、周辺にはショップやレストラン、オフィスを含む複合施設「BASEGATE横浜関内」のほか、横浜スタジアムや馬車道商店街、横浜赤レンガ倉庫、ランドマークタワー、CP+でもおなじみのパシフィコ横浜などがある。横浜中華街も徒歩圏内。

主なリニューアル内容は各客室の快適性向上。「波」をテーマとした館内空間のデザインを取り入れ、リラックスできる空間を演出するとした。また無料で利用できる宿泊客向けオープンスペース「Comfort Library Cafe」の席種やレイアウトの見直しも行なっている。全室に広めのデスクを備えてビジネス利用時の利便性を高めたほか、枕元コンセントやセルフチェックイン/アウト機、コインランドリーを設置。

客室は1ベッドの「ダブルエコノミー」、2ベッドの「ツインエコノミー」、バリアフリー対応の「ユニバーサルルーム」、3ベッドの「ファミリールーム」の4種類。

客室イメージ

Comfort Library Cafe

BASEGATE横浜関内

所在地

神奈川県横浜市中区住吉町3-33

建物概要

地上14階、全241室、全室禁煙