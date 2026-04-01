「大きな傷」 “三度”POで散ったアッズーリ…ガットゥーゾ監督「イタリアをW杯に導けなかったことをお詫びしたい」

「大きな傷」 “三度”POで散ったアッズーリ…ガットゥーゾ監督「イタリアをW杯に導けなかったことをお詫びしたい」