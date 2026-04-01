SUPER EIGHT初の日本武道館公演『超八 in 日本武道館』がライブ映像作品化！充実の特典映像も必見

SUPER EIGHTが、5月27日にライブBlu-ray＆DVD『超八in日本武道館』をリリースする。

■SUPER EIGHTの青春を体現するようなバンド楽曲を中心に19曲を披露

2025年１月に感動と“キセキ”が詰まった20周年イヤーライブ『超DOME TOUR 二十祭』を駆け抜けたSUPER EIGHT。勢いはそのままに21周年一発目のライブとして2025年11月26日～28日に開催した、グループ史上初となる日本武道館公演『超八in日本武道館』が映像化される。

本作には2日目公演の模様を収録。ライブ当日、レッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がると会場はたちまち大歓声に包まれ、中央に設置された360度ステージへとプロレス登場をしてライブがスタート。

バンドの聖地と言われる武道館で、SUPER EIGHTの青春を体現するようなバンド楽曲を中心に、怒涛の19曲を会場に轟かせた。

ライブBlu-ray＆DVDの初回限定盤には特典映像「“超（スーパー）”ハイライト集」を収録。こちらには公演初日に誕生日を迎えた丸山隆平へのサプライズの様子から、たびたびSNSでも話題となる丸山の伝説の絵描き歌「U字の水槽」奇跡の大合唱まで、抱腹絶倒のMC映像、そして初日公演1曲目の「あおっぱな」や、3日目のみ披露された「象」を含む、初日＆3日目公演のハイライトを収録。

毎度恒例のマルチアングルには、武道館バージョンで披露した「あおっぱな」や、ファン人気の高い大人の色気たっぷりな「Street Blues」を含む全5曲が収録される。

そして通常盤の特典映像では、セットリストの打ち合わせ～笑いが止まらないスタジオリハ・ゲネプロの様子、丸山への誕生日サプライズを話し合う4人の姿など様々なメンバーの一面が楽しめる。

さらには、メディアでも話題となった2025年11月に大阪で開催された御堂筋ランウェイに出演した際の様子も収録され、97分間一瞬たりとも見逃せない充実したメイキング映像となっている。

そしてさらに、初回限定盤には、アンコールでメンバーが着用していた衣装2種のなかからファンにXで投票してもらい、選ばれたロゴデザインをグッズ化したぬいの洋服に加え、カッコよく楽器を演奏する姿や今にも笑い声が聞こえてきそうな大爆笑のメンバーの様子をたっぷりと楽しめる60ページのフォトブックレットを封入。通常盤には、ソロ写真とグループショットのライブフォトカードが5枚封入される。

各盤のジャケット写真などはオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD『超八in日本武道館』

■関連リンク

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