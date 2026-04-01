1日11時現在の日経平均株価は前日比2070.95円（4.06％）高の5万3134.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1509、値下がりは44、変わらずは14と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは6銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で455.90円押し上げている。次いで東エレク <8035>が163.92円、ファストリ <9983>が130.33円、ＳＢＧ <9984>が127.92円、フジクラ <5803>が71.00円と続いている。



マイナス寄与トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を33.59円押し下げ。次いでネクソン <3659>が6.64円、商船三井 <9104>が2.09円、ＮＴＴ <9432>が0.3円、ニトリＨＤ <9843>が0.25円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、機械、電気機器、石油・石炭、証券・商品と続いている。



※11時0分2秒時点



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