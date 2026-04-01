SUPER EIGHT、初の武道館公演が映像化 ハイライト、マルチアングル、90分超えメイキングなど特典詳細も発表
5人組グループ・SUPER EIGHTが、5月27日にグループ史上初となる日本武道館公演『超八in日本武道館』のライブ映像商品を発売する。21周年一発目のライブとして2025年11月26日から28日に開催された同公演の、2日目の模様を収録する。
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
レッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がると会場はたちまち大歓声に包まれ、中央に設置された360度ステージへとプロレス登場をしてライブがスタート。バンドの聖地と言われる武道館で、SUPER EIGHTの青春を体現するようなバンド楽曲を中心に、怒とうの19曲を会場にとどろかせた。
初回限定盤の特典映像「“超(スーパー)”ハイライト集」には、公演初日に誕生日を迎えた丸山隆平へのサプライズの様子から、度々SNSでも話題となる丸山の伝説の絵描き歌「U字の水槽」奇跡の大合唱まで抱腹絶倒のMCに加え、初日1曲目の「あおっぱな」や3日目のみ披露された「象」を含む、初日＆3日目公演のハイライトを余すことなく収録。
毎度恒例のマルチアングルには、武道館ver.で披露した「あおっぱな」や、ファン人気の高い大人の色気たっぷりな「Street Blues」を含む全5曲が収録され、見どころ満載の内容となっている。
通常盤の特典映像では、セットリストの打ち合わせから笑いが止まらないスタジオリハ・ゲネプロの様子、丸山への誕生日サプライズを話し合う4人の姿などさまざまなメンバーの一面を楽しむことができる。さらには、メディアでも話題となった2025年11月に大阪で開催された御堂筋ランウェイに出演した際の様子も収録され、97分間一瞬たりとも見逃せない充実したメイキングとなる。
そしてさらに、初回限定盤には、アンコールでメンバーが着用していた衣装2種の中からファンにXで投票してもらい、選ばれたロゴデザインをグッズ化したぬいのお洋服に加え、カッコよく楽器を演奏する姿や今にも笑い声が聞こえてきそうな大爆笑のメンバーの様子をたっぷり楽しめる60ページのフォトブックレットを封入。
通常盤には、ソロ写真とグループショットのライブフォトカードが5枚封入され、今作も豪華なパッケージに仕上がっている。今後も詳細情報は随時追加予定。各盤のジャケット写真などの続報は公式サイトにて。
■LIVE本編＜2025年11月27日 日本武道館公演＞※Blu-ray・DVD全盤種共通
あおっぱな
『って!!!!!!!』
ナントカナルサ
ズッコケ男道
ワッハッハー
I to U
ローリング・コースター
音楽が聴こえている
（MC）
ハリケーンベイベ
Street Blues
LOVE YOU ONLY
未完成
言ったじゃないか
ハライッパイ
“超”勝手に仕上がれ
オニギシ
乾杯!!節
-Encore-
T.W.L
友よ
-Endroll-
あおっぱな 超八in日本武道館
■初回限定盤（Blu-ray／DVD）
“超”段ボールBOX仕様
ぬいのお洋服（武道館Ver.）
デジパック2面2トレイ
あじろフォトブックレット（60P）
5.1chサラウンド（Blu-ray本編、マルチアングルのみ）
【特典映像】
（1）マルチアングル
（あおっぱな ／『って!!!!!!!』 ／ワッハッハー ／Street Blues ／オニギシ）
（2）“超(スーパー)”ハイライト集 【DAY1】
（3）“超(スーパー)”ハイライト集 【DAY3】
■通常盤（Blu-ray／DVD）
ライブフォトカード（ポストカードサイズ）5枚
5.1chサラウンド（Blu-ray本編のみ）
【特典映像】
（1）超八漢（スーパーエイトマン）物語 -Behind The Scenes-
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
レッドカーペットに5人のシルエットが浮かび上がると会場はたちまち大歓声に包まれ、中央に設置された360度ステージへとプロレス登場をしてライブがスタート。バンドの聖地と言われる武道館で、SUPER EIGHTの青春を体現するようなバンド楽曲を中心に、怒とうの19曲を会場にとどろかせた。
毎度恒例のマルチアングルには、武道館ver.で披露した「あおっぱな」や、ファン人気の高い大人の色気たっぷりな「Street Blues」を含む全5曲が収録され、見どころ満載の内容となっている。
通常盤の特典映像では、セットリストの打ち合わせから笑いが止まらないスタジオリハ・ゲネプロの様子、丸山への誕生日サプライズを話し合う4人の姿などさまざまなメンバーの一面を楽しむことができる。さらには、メディアでも話題となった2025年11月に大阪で開催された御堂筋ランウェイに出演した際の様子も収録され、97分間一瞬たりとも見逃せない充実したメイキングとなる。
そしてさらに、初回限定盤には、アンコールでメンバーが着用していた衣装2種の中からファンにXで投票してもらい、選ばれたロゴデザインをグッズ化したぬいのお洋服に加え、カッコよく楽器を演奏する姿や今にも笑い声が聞こえてきそうな大爆笑のメンバーの様子をたっぷり楽しめる60ページのフォトブックレットを封入。
通常盤には、ソロ写真とグループショットのライブフォトカードが5枚封入され、今作も豪華なパッケージに仕上がっている。今後も詳細情報は随時追加予定。各盤のジャケット写真などの続報は公式サイトにて。
■LIVE本編＜2025年11月27日 日本武道館公演＞※Blu-ray・DVD全盤種共通
あおっぱな
『って!!!!!!!』
ナントカナルサ
ズッコケ男道
ワッハッハー
I to U
ローリング・コースター
音楽が聴こえている
（MC）
ハリケーンベイベ
Street Blues
LOVE YOU ONLY
未完成
言ったじゃないか
ハライッパイ
“超”勝手に仕上がれ
オニギシ
乾杯!!節
-Encore-
T.W.L
友よ
-Endroll-
あおっぱな 超八in日本武道館
■初回限定盤（Blu-ray／DVD）
“超”段ボールBOX仕様
ぬいのお洋服（武道館Ver.）
デジパック2面2トレイ
あじろフォトブックレット（60P）
5.1chサラウンド（Blu-ray本編、マルチアングルのみ）
【特典映像】
（1）マルチアングル
（あおっぱな ／『って!!!!!!!』 ／ワッハッハー ／Street Blues ／オニギシ）
（2）“超(スーパー)”ハイライト集 【DAY1】
（3）“超(スーパー)”ハイライト集 【DAY3】
■通常盤（Blu-ray／DVD）
ライブフォトカード（ポストカードサイズ）5枚
5.1chサラウンド（Blu-ray本編のみ）
【特典映像】
（1）超八漢（スーパーエイトマン）物語 -Behind The Scenes-