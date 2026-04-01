◇インターリーグ ブルージェイズ 5―1 ロッキーズ（2026年3月31日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間4月1日）、本拠ロッキーズ戦に「4番・三塁」で先発し、メジャー初の適時打を含む5打数1安打1打点3三振だった。前日に今季初黒星を喫していたブルージェイズは5―1で勝ち、6回1失点と力投したマックス・シャーザー投手（41）が18年連続勝利をマークした。

岡本は2回の第1打席は見逃し三振で、4回の第2打席は鋭い当たりの左直だった。5回の第3打席はチームが2点を先制し、なお1死満塁のチャンスに見逃し三振。低めスライダーを見送ってのストライクコールに自動投球判定システム（ABS）を求めたが、判定は変わらなかった。

しかし、2―1で迎えた7回1死一、二塁の第4打席で、フルカウントからロッキーズ5番手・アグノスの内角直球を左前適時打。開幕5試合連続安打で、3試合連続の打点となった。続く5番・ルークスの右前打で一塁から三塁を狙ってタッチアウト。岡本はチャレンジしたものの、ビデオレビューでもアウトの判定は変わらなかった。

8回の第5打席は前打者の主砲ゲレロが申告敬遠で歩かされた2死満塁で空振り三振。外へ逃げていくカットボールに手を出してしまい、5試合連続、メジャー初の1試合3三振を喫した。