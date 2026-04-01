北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＢ組決勝（３１日＝日本時間１日）、本大会で日本代表が入る１次リーグＦ組の最後の１枠はスウェーデンに決まった。同国はポーランドを３―２で下し２大会ぶり１２度目となる出場権を獲得。決勝点を決めたＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）ら強力ストライカーを擁する実力国だけに森保ジャパンは「死の組」に入ったといえそうだ。

北欧の実力国が激戦を制した。かつてブライトン（イングランド）で日本代表ＭＦ三笘薫を指導したグレアム・ポッター監督率いるスウェーデンは前半を２―１とリードで折り返すも劣勢の展開が続く中、後半１０分に同点弾を許すと、終了間際の４３分にギェケレシュが勝ち越し弾をマーク。そのまま逃げ切りＦＷロベルト・レバンドフスキ（バルセロナ）を擁する難敵を撃破した。

スウェーデンは欧州予選で２分け４敗の未勝利で最下位ながら欧州ネーションズリーグの成績でプレーオフに進出。準決勝ウクライナ戦でハットトリックを決めたギェケレシュは厳しいマークに苦しんだものの、チームを救う貴重な決勝弾を叩き込み、負傷離脱中で４月に復帰予定のエースＦＷアレクサンドル・イサク（リバプール）不在の穴を埋めた。

英メディア「ＢＢＣ」は「最終的にギェケレシュが決勝ゴールを決めて栄光の瞬間へとつながり、ストックホルムは歓喜に包まれた。この勝利はスウェーデンが４年前、予選プレーオフでポーランドに敗れた雪辱を果たしたことも意味する」と伝えていた。

スウェーデンはＷ杯１次リーグＦ組第３戦で日本代表と対戦する。この試合を中継した「ＤＡＺＮ」で解説を務めた元日本代表ＦＷ佐藤寿人氏は「いいタレントがいる中でポッター監督体制でいろいろな部分を積み上げるということを考えるとかなり不気味な相手」とし「ボールを持てる選手もいるし、ギェケレシュという点を取れる、起点になれる選手がいる」と警戒していた。