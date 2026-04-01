サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星を象徴した一枚の写真が反響を集めている。

日本は前半、イングランドに押し込まれる場面もあった中で同23分、カウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送ると、これを三笘が右足で押し込んで先制した。その後はGK鈴木彩艶を中心に猛攻をしのぎ切って勝利。会場の大半を埋めたホームファンを黙らせた。

日本サッカー協会の公式インスタグラムは「イングランド、ウェンブリー・スタジアムでともに戦ってくれたサポーターと」と記して、試合後の集合写真を投稿。笑顔で充実感を漂わせた選手たちの背後には、アウェイまで駆け付けた多数の日本代表サポーターの姿。試合後の熱気が伝わってくる一枚だ。

イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利をあげた。歴史を変えた試合を象徴する写真にファンも反応している。

「日本強い！！ ワールドカップが楽しみ」

「最高の笑顔をありがとうございます!!」

「現地の日本人たちの声援テレビ越しに聞こえてたよー！！！」

「みんないい笑顔 ワールドカップ楽しみです」

「どこにでも駆けつける日本サポ」

「また新しい景色でした！素晴らしい」

「歴史の幕開けです」

称賛の声が相次いだ一方で、「菅原が端っこでなんかしてるぞ」「菅原ほんまこいつw」など、歴史的な瞬間に変顔で映りこむムードメーカーの菅原由勢への言及もあった。



（THE ANSWER編集部）