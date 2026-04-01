ブルージェイズに移籍した岡本和真（29）が、まずは期待通りの働きを見せている。

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巨人時代に同僚だった菅野智之（36）と初顔合わせとなった日本時間31日のロッキーズ戦（トロント）。菅野とは2打席対戦し、1三振1四球と痛み分けに終わったものの、九回の第4打席で救援右腕ドランダーの160キロの直球を捉えて左中間に叩き込んだ。打球が左中間のフェンス上部に当たってグラウンドに落ちたため、当初は三塁打と判定されたが、審判団によるビデオ判定の結果、30日のアスレチックス戦に次いで2戦連続本塁打となった。

日本人ルーキーとしては史上初の3戦連発を放ったホワイトソックス・村上宗隆（26）に負けじと長打力を披露している。

ここまで4試合で15打数5安打の打率.333、2本塁打、2打点。三塁の定位置を確保し、気の早い地元メディアからは、昨季まで三塁を守り、メッツにFA移籍した「ボー・ビシェットの穴は埋まった」と持ち上げられ始めた。

元巨人の4番が、まずは新天地で好スタートを切れた要因の一つにチームリーダーの存在があるという。チーム一の高給取り（5年総額約750億円）で主砲のウラディミール・ゲレーロ（27）だ。

主力の中では若手ながら、名実ともにリーダー的存在のゲレーロは2月のキャンプから何かと岡本に目をかけ、「彼はおとなしいから」と球場内外で積極的にコミュニケーションを図ってきた。

岡本はキャンプ中から練習の流れ、メジャーのしきたりなどをゲレーロから伝授され、開幕後は相手投手についてアドバイスを受けることもある。初本塁打を放ったアスレチックス戦後の中継局によるインタビュー中、メジャーの洗礼である大量の氷水を浴びせたのもゲレーロだった。

米メディアの取材に岡本はゲレーロは年下ながら「本当に尊敬できる存在です。多くのことを教えてくれるし、指導してくれるので助かっています」と話している。

ドミニカ共和国にルーツがあるゲレーロによれば、岡本は「スペイン語を少し理解しているから、コミュニケーションが取りやすい」という。

ブ軍にはゲレーロ以外にも、正捕手カーク（メキシコ）、遊撃手ヒメネス（ベネズエラ）ら、主力にスペイン語を話す選手が少なくないだけに、中南米選手のサポートも期待できそうだ。

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一方、Wソックス入りした村上宗隆は開幕3試合連続本塁打をマークしたものの、その先行きは怪しいと言わざるを得ない。なぜなら、かねてよりメジャースカウトが指摘していた“欠点”が改善されていないからだ。いったいどういうことか。

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