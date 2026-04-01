株価の下落が止まらない。年度末となった、3月31日の日経平均株価の終値は、前日比822円13銭安の5万1063円72銭だった。4営業日続落して終わった。

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31日の取引は大幅安でスタートした。午前中に「トランプ米大統領が、ホルムズ海峡が封鎖された状態でもイランへの軍事作戦を終えると側近に伝えた」というニュースが流れ、日経平均がプラスに転じる場面もあったが、午後に入り、再び売りが強まった。

イラン戦争の長期化と原油高への懸念が拭えず、グッドニュースが流れても買いがつづかなくなっている。3月の1カ月間で株価は7700円以上も下げてしまった。月間の下げ幅を36年ぶりに更新している。

「株式市場は、原油高に弱い日本経済をモロに反映しています。イラン攻撃の前日（2月27日）、日経平均は史上最高値の5万8850円をつけたのに、戦争勃発後、下げ基調となり、上がる気配がない。原油価格が高くなれば、コスト高となって企業業績を悪化させるだけでなく、インフレが進行して個人消費を冷やし、景気を悪化させてしまう。戦争が終結し、原油高が収まらない限り、日経平均の上昇は期待できないでしょう」（兜町関係者）

■平均株価は5万円台割れも

この先、株価はどうなるのか。市場関係者が注目しているのは4月6日だという。

4月6日は、トランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃を猶予する期限に定めた日である。ちょうど、キリスト教徒にとって最も重要な祝祭「イースター」と重なる時期だ。イースター期間中は攻撃を避けるが、イースター明けには大規模攻撃がはじまる恐れがある。それだけに、この日までに停戦に向けたなんらかの合意がなければ、平均株価は5万円の大台を割り込む可能性があるという。

5万円の大台を下回ったら、市場心理が冷え込むのは間違いない。日本株は、下がったとはいえ、まだ年初来プラスを維持しているだけに、その分、下値余地も大きい。市場関係者からは「下値4万8000円台」という見方も飛びかっている。

4万8000円台まで下落したら、高市内閣が発足した昨年10月21日の株価4万9316円を下回り、「高市トレード」も吹き飛ぶことになる。

「もし、イラン戦争が4月中に終結しないと、日本経済も日本株も壊滅的な打撃を受ける可能性があります。2カ月も戦争がつづくことになるからです。世界の石油が持つのは2〜3カ月とみられています。2カ月も原油の流通が止まったら逼迫感が強まり、原油価格が一気に高騰する恐れがあります」（霞が関関係者）

タイムリミットが迫っている。

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