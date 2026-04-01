映画「デッドプール」シリーズで知られる俳優のライアン・レイノルズと、映画「アクアマン」などで知られるジェイソン・モモアが主演するロードムービー「Animal Friends」の公開日が、2027年1月22日に変更された。当初は2025年10月10日公開予定だったが、2026年5月1日へ一度延期され、今回が2度目の変更となる。



【写真】別れても次なる恋が 人気女優と腕組みラブラブの「アクアマン」俳優

同作は実写とアニメーションを融合させた作品で、ライアンとジェイソンに加え、女優のオーブリー・プラザ、アディソン・レイ、エリー・バンバー、俳優のダニエル・レヴィ、リル・レル・ハウリーが出演する。物語の詳細は明かされていないが、関係者の間ではR指定のロードトリップ・アドベンチャーとされている。



監督はピーター・アテンチオ氏が務め、脚本はケヴィン・バロウズ氏とマット・マイダー氏のコンビが担当。製作はレジェンダリー、ライアン氏の製作会社マキシマム・エフォート、ナミット・マルホトラ氏が率いるプライム・フォーカス・スタジオが手がける。



「Animal Friends」は当初ソニー・ピクチャーズで企画されたが、2024年にレジェンダリーとワーナー・ブラザースの契約により、ワーナーへ移行している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）