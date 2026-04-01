元安芸高田市長で、地域政党「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏（43）が、4月2日スタートのABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演する。同番組は政治や経済、カルチャーなどの分野で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して恋や自分自身と向き合う内容となっている。

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石丸氏のほかに出演するのは、「令和の虎」に出演する実業家の桑田龍征氏（40）や俳優の石黒英雄氏（37）、ミス東大でタレントの神谷明采氏（25）、「やけんモテんと思う」でバズった女性社長の平川愛里菜氏（33）など。ネットを騒がせたクセ強男女のラインアップが、早くも話題となっている。

中でも物議を醸しているのは、政治家としての顔を持つ石丸氏のタレント化の是非について。石丸氏は、2024年7月の東京都知事選挙に立候補し、2位に躍進。25年1月に東京都の地域政党「再生の道」を立ち上げるも、同年の都議選と参院選に擁立した候補者52人が全員落選した。その流れをくんで今回の恋リア番組の出演発表となったためだ。

石丸氏は、24年7月16日に行った生配信では、「例えば4年後、僕が都知事選に出るってなったらどういう状況になると思います？ ダークホース的な扱い？ いや本命でしょ。自分で言うのは恥ずかしいけど」「4年経ったとき45歳。大本命じゃないですか」と次回の都知事選での勝利に対し、自信をのぞかせる発言をしていた。

■「女こども」発言に石丸構文

「2年前の東京都知事選では"石丸旋風"を巻き起こしましたが、今年の衆院選で『チームみらい』が大躍進したこともあって、石丸氏の存在感は埋もれ気味です。話題になるのは選挙特番での強気な発言や、相手を論破する姿が多く、それが政治家としての評価につながっているか微妙な現状もある。『女こども』発言がネットで批判を浴びましたが、女性蔑視的なイメージや“石丸構文”のようなややこしい印象を払拭できるかかが今後の課題になってくると思います」（政治記者）

3月28日、ABEMAの公式Xに投稿された各出演者のプロフィルで、石丸氏は恋愛偏差値は「45」、恋愛における自分の強みは「ロジック」、過去の恋愛失敗談は「理詰めで泣かれる」となっており、ある意味でイメージ通りのプロフィルが公開されている。

「政治家としてはやはり実行力や能力面だけでなく、親しみやすさやイメージの良さなども求められるでしょう。政治家としては怖いイメージが先行していた印象も強い石丸さんですが、意外と最近の『ReHacQ』や『令和の虎』出演時は、穏やかな口調で、銀行員時代の知識を生かして的確な話をするなどの立ち回りが評価されています。そういった流れもある中の恋リア番組出演ですから、《政治家を目指すよりは、エンタメ方面に進んで解説やコメンテーターをなりわいにした方が良いとは感じる》と、本格的にタレント業に進んだ方がいいという意見も散見されています」（同）

恋リア番組では、石丸氏はこれまでイメージを刷新できるのか。それとも出演者を理詰めで論破する変わらぬを見せてくれるのか、注目が集まっている。

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