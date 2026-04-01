三笘薫が自ら起点となった“完璧”なカウンターのフィニッシュを飾った

森保一監督率いる日本代表は現地時間3月31日に国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

イングランド1部プレミアリーグでプレーするMF三笘薫（ブライトン）が自ら起点となった“完璧”なカウンターのフィニッシュを飾った。

前半23分だった、中盤でMFコール・パーマーからボールを奪った三笘がドリブルで敵陣までボールを運ぶと、左サイドを駆け上がるMF中村敬斗へ展開。そして中村が再び中央へ折り返すと、FW上田綺世のおとりの動きで空いたスペースに入った三笘がダイレクトで流し込んだ。

イングランドの多くの選手はプレミアリーグでプレーしており、ブライトンに所属する三笘への警戒は最大限に持っていたはず。そうしたなかで三笘は自らが起点となり、そしてフィニッシュを飾った。ドリブルでの持ち運びはもちろん、左から流れてきたパスを右足のダイレクトでゴール右隅へと打ち抜くキックの技術も見事というほかないだろう。

味方との連係もバッチリ合ったこの値千金のゴールに対し、SNSでは「カウンターの質レベチ」「完璧に設計されたゴール」「完璧な崩し」「眠気吹っ飛ばされました」「何回でも見てられる」と称賛のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）