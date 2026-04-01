女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が１日、都内で行われた「ＢＵＹＭＡ×ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ 新ＣＭ発表会」に出席した。

ビンテージホテルを舞台にした新ＣＭでは、ストリーミングでの累計再生回数１億回を突破した代表曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」をアレンジ。この日はオリジナルの振り付けを取り入れた特別バージョンで、曲の一節を披露した。

村川緋杏は、両手で「Ｂ」の文字を作る振り付けについて「これがちょっと難しいんです。ダンスが速いから『できるかな』と不安になったけど楽しかった」と振り返った。

発表会では、メンバーがＣＭ中で着こなすソーシャルショッピングサイト「ＢＵＹＭＡ」のコーディネートを紹介。デニムスタイルを取り入れた村川は「全員いろんな箇所に自分のメンバーカラーが入っていて、とてもかわいい。私はゆるっとしたシルエットにカラーが紛れているのがかわいい」と笑った。

立花琴未はスニーカーを合わせたスポーティーなスタイル。「（胸元の）リボンはめっちゃ好きだけど、甘めな感じが珍しくて撮影が新鮮だった」と話した。

重ね着を駆使したコーディネートの小川奈々子は「トップスとボトムスの異素材のミックスが推しポイント」とアピールした。