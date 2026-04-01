ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアに出場した「ゆなすみ」の長岡柚奈が３月３１日までにＳＮＳを更新。現役引退する坂本花織のお疲れさま会の様子が話題になっている。

自身のインスタグラムに「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」と記すと、世界選手権日本代表メンバーらで坂本のお疲れさま会を楽しむ様子を披露。他にも、坂本がシナモンロールを大胆に頬張る姿などが公開された。

この投稿に「みんな仲良き ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ 最っ高ーな仲間たち お疲れ様でした」「サイコーなメンバーさん！」「かおちゃん本当にお疲れ様でした みんな素晴らしすぎでした！ 最高のワールド、ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ ありがとう！！ みんな大好き」「みんなお疲れ様です！！かおちゃんもみんなも可愛すぎる！！」などのコメントが寄せられている。

森口澄士（すみただ）と組んでいる結成３季目の「ゆなすみ」ペアは、ミラノ五輪に初出場。昨年９月、五輪最終予選（北京）で３位に滑り込み、日本として２枠目の五輪出場枠を獲得。金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）とともに、日本フィギュアで初めて複数ペアの五輪出場を果たした。ショートプログラム９位でフリーに進めなかったが、長岡はその後ＳＮＳで「ゆなすみ」ペアの継続を表明した。