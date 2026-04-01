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栃木県によりますと、先ほどの地震による県内の被害は午前10時40分時点で確認されていないということです。

県内では、真岡市で震度5弱を観測していて、県は、災害警戒本部を設置し被害状況の確認を進めています。