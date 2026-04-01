ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 栃木県南部で震度5弱 県内の被害なし（午前10時40分時点） 栃木県南部で震度5弱 県内の被害なし（午前10時40分時点） 栃木県南部で震度5弱 県内の被害なし（午前10時40分時点） 2026年4月1日 10時58分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 栃木県によりますと、先ほどの地震による県内の被害は午前10時40分時点で確認されていないということです。県内では、真岡市で震度5弱を観測していて、県は、災害警戒本部を設置し被害状況の確認を進めています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, リハビリ, 上田, 商店街, 工場, 鎌倉, 大学, 老後, 金属加工, 仏壇