ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR東日本 首都圏の在来線 平常通り運行【栃木・真岡市で震度5… JR東日本 首都圏の在来線 平常通り運行【栃木・真岡市で震度5弱】 JR東日本 首都圏の在来線 平常通り運行【栃木・真岡市で震度5弱】 2026年4月1日 10時53分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、首都圏エリアの在来線各線は、先ほどの地震による影響はなく、平常通り運行しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 訪問介護, リハビリ, 思いやり, 寺田屋, 葬儀, 京王線, 置床工事, 大船, マンション