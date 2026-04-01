ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 震度4の茨城県内では被害なし（午前10時30分時点）【栃木・真岡市で… 震度4の茨城県内では被害なし（午前10時30分時点）【栃木・真岡市で震度5弱】 震度4の茨城県内では被害なし（午前10時30分時点）【栃木・真岡市で震度5弱】 2026年4月1日 10時49分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 茨城県によりますと、先ほどの地震で震度4を観測した県内での被害は、午前10時30分時点で確認されていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 京王線, リペア工事, 床暖房, 大学, 法要, 老後, 住宅, 寺田屋, 置床工事