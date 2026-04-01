ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 栃木県南部地震による停電発生なし 東京電力パワーグリッド【栃木・… 栃木県南部地震による停電発生なし 東京電力パワーグリッド【栃木・真岡市で震度5弱】 栃木県南部地震による停電発生なし 東京電力パワーグリッド【栃木・真岡市で震度5弱】 2026年4月1日 10時47分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 栃木県南部で最大震度5弱を観測した地震の影響について、東京電力パワーグリッドでは、午前10時半時点で、東京電力管内において地震による停電は発生していないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, マンション, 明治大学, 神事, フローリング, 京王線, 横浜, 住宅, 仏壇, 海