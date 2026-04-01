17LIVE株式会社が運営するライブ配信アプリ『17LIVE（イチナナ）』が、アプリ内ユーザーを対象に実施した『新生活のコミュニケーション実態調査2026』の結果を公開した。

【画像あり】みんなテキストでのやり取りが苦手……？ アンケート調査結果

調査は3月3日から3月8日にかけてアプリ内アンケートとして実施され、有効回答者数は509人。このうち職業で「会社員」と回答した226名を対象に、テキストコミュニケーションや新生活シーズンの過ごし方について分析が行われている。

テキストコミュニケーションに関する質問では、チャットやメールなどのテキストコミュニケーションだと相手のトーンが分からず不安を感じると回答した人が約6割（60.6%）にのぼった。

また、相手の顔や声が見聞きできるリアルタイムなコミュニケーションの方がテキストよりも相手の真意を汲み取りやすくスムーズにコミュニケーションが進むと回答した人は8割以上（83.2%）に達した。

新生活シーズンの夜に関する質問では、4割以上（44.2%）が環境の変化による不安や孤独で「寝付けない夜」があると回答。寝付けない夜のスマートフォンでの行動については、「ライブ配信の視聴」が30.1%で1位となり、映画やドラマなどの動画配信サービスの視聴（27.0%）を上回る結果となった。

さらに、現代のストレス社会において「飾らない自分（素）」でいられる場所や時間が必要かという質問に対しては、9割を超える91.2%が必要であると回答している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）