女優の郄石あかりが、１日から三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫ」の２０２６年度年間ビジュアルキャラクターに就任した。新ビジュアルは本日より同所内などで展開される。

ビジュアルのテーマは昨年と変わらず「ＮＯ ＭＯＲＥ ＮＯＲＭＡＬ． まっすぐ、はみだせ。」。過去には齋藤工、池松壮亮が起用され、独自の存在感を誇る実力派俳優たちがビジュアルキャラクターを務めてきたが、ビジュアルデザインを務めた加藤氏は「今回のビジュアルでは、俳優・郄石あかりさんの持つ強さと繊細さ、その両方をシンプルな構成で引き出しました。しなやかな気配と、静かな強さが交差する。何にも染まらない自由な世界に、郄石さんが『まっすぐ、はみだす』ビジュアルを目指しました」と説明した。

郄石は起用に「普段から足を運ぶ身近な場所だったので、お話を頂いた際は驚きました」とコメント。さらに、撮影を振り返り「『ＮＯ ＭＯＲＥ ＮＯＲＭＡＬ． まっすぐ、はみだせ。』の言葉通り、自分も真剣に遊び心を持って撮影させていただいた」と語った。

郄石は、先月２７日に終了したＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン・雨清水トキ役を好演しただけでなく、マクドナルド「ひるまック」新ＣＭでは妻夫木聡と共演するなど活躍を続けている。