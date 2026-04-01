◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ガーディアンズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季初登板初先発での初勝利、開幕４戦でここまで出ていない初本塁打に期待がかかる。

この日は山本由伸投手（２７）と人気キャラクター「ヨッシー」がコラボした「ヨッシーボブルヘッド人形」が来場者の先着４万人に配布される一戦。会場前の試合開始５時間以上前から球場外には長蛇の列ができるなど、盛り上がっている。

試合開始前には山本のインタビューが場内のビジョンで流れ、今季期待のかかっている日本人初のサイ・ヤング賞へ「すごく取りたいですね。それだけがというわけではないけど、世界一のピッチャーというのはそういうものを取れるので、すごく取りたいです」と意欲を示した。今季の目標は「ワールドチャンピオン」と言い切り「毎年すごく楽しみなことがある。また今年もチームメートと優勝したい。ひとつなにかを成し遂げたらまたひとつ目標ができる。去年のシーズンで、新たに自信がついたこともある。より自分のプレーを出せるようになったこともある。すごい成長を感じた部分もあるので、今年春からその経験を生かしてますますいい姿を見せたい」と気合を入れていた。

山本はあす４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦で今季２度目の先発が予定されている。