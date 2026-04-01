◆米大リーグ カージナルス―メッツ （３１日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

メッツの千賀滉大投手（３３）が、敵地のカージナルス戦で今季初登板のマウンド。６回を４安打２失点で降板した。

１回、先頭のウェザーホルトにカッターを右前に運ばれ、１アウト後バールソンを歩かせ１死一、二塁。ここで４番ウィンがバント安打を狙ってきたが、千賀は落ち着いて処理し三塁封殺。５番ゴーマンも左飛に打ち取った。

２回のウィニングショットはすべて直球勝負。最速９９・２マイル（約１５９・６キロ）で３者連続空振り三振に仕留めた。３回は３連打浴び２失点。無死二、三塁でヘレラにスライダーを左翼線二塁打され、２点を失ったが、後続を斬って２点にとどめた。

昨年６月６日ロッキーズ戦以来の６回続投も３者三振に仕留めた千賀。９２球目でも９８マイルをマークするなどスタミナも申し分なく、９奪三振は２０２４年７月２６日ブレーブス戦以来だった。

昨季は開幕１２試合目までリーグ１位の防御率１・５９だったが、右太もも裏を痛め暗転。オールスター選出も欠場、復帰後は６・９０で３Ａ降格もあった。今季は先発ローテーション入りも当落線上かとも言われていたが、オープン戦３試合に９回２／３を６安打２失点の好投を見せて先発５番手に食い込んだ。