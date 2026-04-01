dプログラム敏感肌ケアが進化♡話題の化粧水でなめらか美肌へ

敏感肌に寄り添い続けるスキンケアブランド「dプログラム」が、さらに進化して話題に♡リニューアル後わずか5か月で累計出荷250万個を突破し、多くの女性から支持を集めています。乾燥や肌荒れが気になる季節にも頼れる存在で、毎日のケアを心地よくサポート。自分の肌に合うスキンケアを見つけたい方に注目のシリーズです♪

敏感肌サイエンスの進化



「dプログラム」は50年以上の研究に基づき、敏感肌に特化したケアを追求。角層バリアにアプローチすることで、外的刺激から肌を守りながら、うるおいをしっかり補給します。

キシリトールや酵母エキスなどの厳選成分が、肌環境を整え、なめらかで健やかな状態へ導きます。

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肌悩みに合わせて選べる3ライン



「バランス＆アクネケア ローション EX」は毛穴やニキビ予防に対応。125mL 3,300円（税込）、レフィル110mL 2,860円（税込）。

「モイストケア ローション EX」は乾燥ケアに。125mL 3,300円（税込）、レフィル110mL 2,860円（税込）。

「バイタライジング＆クリア ローション EX」はエイジングケアや美白に対応。125mL 3,630円（税込）、レフィル110mL 3,190円（税込）。

それぞれの悩みに合わせて選びやすく、効率的なケアが叶います。

続けやすさも魅力のひとつ



今回のリニューアルでは、価格体系も見直され、より手に取りやすい設定に。品質を高めながらも続けやすい価格を実現し、新規ユーザーの増加にもつながっています。

日々のケアに無理なく取り入れられる点も、多くの支持を集める理由です。

敏感肌でも自信の持てる肌へ♡



dプログラムは、敏感肌でも安心して使えるだけでなく、美しい肌を目指せる頼れる存在♡自分に合ったラインを選ぶことで、毎日のスキンケアがより心地よい時間になります。

季節の変わり目こそ、自分の肌に寄り添ったケアを取り入れて、なめらかで健やかな肌を目指してみてください♪