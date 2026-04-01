お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が3月31日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。最近出会った強者について語った。

人類最強は？と問われた際に、「最初は過去の選手も含めて格闘家とかで話すんですけど」とケンコバ。だが、「結局、室伏広治には勝てない気がするんですよ」と切り出した。

室伏氏と仕事で初対面を果たし、その瞬間に“最強”と分かったという。

「マッチョの人なんて今や、まわりになんぼでも居るけど。あの人ね、斜めにデカイんですよ」と横を向き、肩を起点に後方を斜め上、前方を斜め下にそれぞれを手を伸ばして表現した。

「肩と背中が後頭部超えているというか…。大胸筋もデカすぎてこの辺（胸より下）まで（盛り上がって）来てるというか…。なのに足の細さもない」と説明し「すごい人と出会いました」と力を込めた。

また、「最後に握手したらめちゃくちゃ柔らかい」と回想。「大体、今まで格闘家、アスリートとの握手はイヤな思い出しかない。ギューッ！と。どこかでナメんなよみたいなのがある」というが、室伏氏との握手は「りくろーおじさんで包まれてるみたいやった」とスフレチーズケーキのようなフワフワ触感だったことを振り返り、笑わせていた。