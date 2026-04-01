「マーリンズ９−２ホワイトソックス」（３１日、マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は三回の第２打席で先制の中前適時打を放つなど４打数１安打１打点。メジャーデビューからの連続試合安打を５へ伸ばしたが、チームは逆転負けを喫した。

三回１死一、二塁と絶好の先制機で迎えた打席。カウント１−１からのスライダーを痛烈にはじき返し、打球は二遊間を抜けた。先制適時打でメジャーデビューからの連続試合安打記録を５に伸ばした。

さらにベニンテンディも右前適時打を放ち、２点を先制。前日の初勝利の流れをガッチリ引き寄せたかに思われたが…悪夢は四回に待っていた。

外野手の連係ミスからピンチを広げると、一挙４失点のビッグイニングを作られた。さらに七回には四球と失策が絡んで２点を献上した。八回にダメ押しの３点を失ってしまった。

村上は第３打席、第４打席と連続三振。特に第４打席は３ボールとカウント有利な状況からバットが出ず見逃し三振に倒れた。

チームは連勝することができず１勝４敗で再び借金３。初勝利の勢いをつなぐことができなかった。