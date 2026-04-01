旧芸名「チャントモンキー」として、かつてアイドルグループBiSで活動した女優、歌手の未菜が1日までにXを更新。活動を無期限で休止すると発表した。

未菜は「昨年秋頃から活動をセーブしてきましたが、再開の見通しが立たないため、未菜としての活動を無期限で休止することにしました」と報告。「BiSから数えると6年。気づけば長い時間やってきたんですね。ソロになってからはもう手探り状態で、何かとやらかしたことがたくさん思い出されます」と振り返り「その度にファンの皆さんには不安や迷惑をかけてしまいました。それでも笑ってついてきてくれて、支えてくれて本当にありがとうございました。そしてワンマンライブを支えてくれた未菜バンド。バンド編成でのライブに慣れない私をいつも助けてくれました」とファンやバンドメンバーに感謝した。

「ファンの皆さん、音楽仲間、俳優仲間、関係者のみなさま、周りの人に恵まれた6年間でした。出来ないことだらけな状態から始まって、周りに助けてもらいながら一歩ずつ、私らしく活動できたと思います」と感慨深げに振り返りつつ「最後にみなさまに直接感謝を伝えたいので、イベントを開催します。お酒やジュースで乾杯して、思い出話でもしましょう」と呼びかけ「改めまして、これまでのご声援本当にありがとうございました」と締めくくった。