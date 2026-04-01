「ジェシーと一緒に」篠原涼子、SixTONESジェシーとのオフショット公開「こういう時間、好き。頑張るぞ〜」
俳優の篠原涼子さんは3月30日、『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）放送中に期間限定で始めたInstagramを更新。SixTONESのジェシーさんとのオフショットを公開しました。
【写真】篠原涼子＆ジェシーの仲良しショット
同じく共演者の藤木直人さんからの差し入れである肉まんとあんまんを手に持ち、「ジェシーと一緒に、ほっかほかでいただきます」と楽しそうに伝えました。また、「こういう時間、好き。頑張るぞ〜」と、撮影の合間の温かい時間に癒されつつ、仕事への意気込みも見せています。
(文:中村 凪)
【写真】篠原涼子＆ジェシーの仲良しショット
「ジェシーと一緒に、ほっかほかでいただきます」篠原さんは「撮影中に藤木くんからの温かい差し入れ肉まん＆あんまん」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。同ドラマで共演していたジェシーさんとの仲良しショットです。2人は同ドラマの衣装であるコートを着て仲良く寄り添っています。
ドラマの最終回を告知29日には「今夜23時 パンチドランク・ウーマン 最終回になってしまいました」と、同ドラマの最終回の告知とオフショットを公開していた篠原さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)