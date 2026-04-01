ミリタリーだけどファッション的に違和感ナシ。

腕時計は手首に巻くものですが、指輪のようにもっとアクセサリー色が強い指時計というアイテムも存在します。しかも玩具ではなく、ちゃんと動いて時を刻むものが、です。

BEAMSの50周年リングウォッチ

BEAMS BOYとのコラボで、TIMEX（タイメックス）の指時計「Camper Ring Watch」が登場。

デザインはTIMEXのミリタリーウォッチ「Original Camper」を、1990年代に作られた指時計のサイズに落とし込んでいます。バイヤーによる熱烈なお願いでBEAMS BOYとのコラボが実現したのだそうです。

Image: BEAMS

専用ケースはほぼ指輪用

機械式の時計をミニミニサイズに収めるのは技術的ハードルもかなり高かった模様。ですが、しっかりと指輪サイズに落とし込みつつ、時計としての実用性も兼ねたアイテムに仕上げています。

また指輪の入れ物のようなベロア素材のケースに収納されているのも注目ポイント。このアイテムを知らない人が「指輪かな？」と思って開いたら時計だった、となるワケです。

価格は1万9140円。手首に巻く第2世代の「Camper」は9,900円ですが、「Camper Ring Watch」は見るからに精巧そうなアイテムですし、そう考えると妥当なのかも。

CASIOも指時計

腕時計でもお馴染みCASIOからも、メタル感が重厚なデジタル指時計｢CRW-001-1JR｣や、定番の角形を指輪型G-SHOCK「DWN-560」というナノ版がありました。時を刻まない指輪型のチプカシだったらカプセルトイでも。アクセサリーとして良いですね。

G-SHOCK指輪もすっごくイイけれど、質実剛健でミリタリー調のTIMEXもなかなか…。気分で着け換えたいですね。

Source: Instagram, BEAMS (1, 2) via YANKO DESIGN

Reference: TIMEX