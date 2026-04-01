『ハリポタ』春の新作グッズ登場！ スポーティーでレトロな“クィディッチコレクション”
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターおよび公式ショップは、4月1日（水）から、春の新作グッズとして「クィディッチコレクション」を発売する。
【写真】ぬいぐるみ付き「エコバッグ」も！ レトロデザインがおしゃれなアイテム一覧
■“レトロスポーツ”テイスト
今回発売される「クィディッチコレクション」は、魔法界で大人気のスポーツ“クィディッチ”をモチーフに、スポーティーでありながらどこか懐かしさを感じさせる“レトロスポーツ”テイストを採用した春の新商品。
“高級クィディッチ用具店”をテーマにしたアイテムには、試合ユニフォームからインスピレーションを得た「ハーフジップ スウェットシャツ」や「Tシャツ」といったアスレジャー感あふれるアパレルに加え、象徴的なモチーフをあしらった「マグカップ」や「エコバッグ」など雑貨がそろう。
また、世界のクィディッチをテーマにした“ロケーションシリーズ”が登場。各アイテムに“東京”や“ニューヨーク”、“ロンドン”、“シカゴ”といった都市名があしらわれ、都市のエネルギーとクィディッチの躍動感とが融合したデザインに仕上がっている。
なお、スタジオツアー東京で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」では、1年生のハリーが初めて出場した試合風景をホグワーツ城の模型にプロジェクションマッピングで再現しているほか、ハリーが愛用したほうき“ニンバス2000”やユニフォーム、競技で使用されたボールや小物の展示、クィディッチの観客席で試合を応援できる「クィディッチ体験」が楽しめる。
【写真】ぬいぐるみ付き「エコバッグ」も！ レトロデザインがおしゃれなアイテム一覧
■“レトロスポーツ”テイスト
今回発売される「クィディッチコレクション」は、魔法界で大人気のスポーツ“クィディッチ”をモチーフに、スポーティーでありながらどこか懐かしさを感じさせる“レトロスポーツ”テイストを採用した春の新商品。
また、世界のクィディッチをテーマにした“ロケーションシリーズ”が登場。各アイテムに“東京”や“ニューヨーク”、“ロンドン”、“シカゴ”といった都市名があしらわれ、都市のエネルギーとクィディッチの躍動感とが融合したデザインに仕上がっている。
なお、スタジオツアー東京で開催中の特別企画「ホグワーツからの招待状」では、1年生のハリーが初めて出場した試合風景をホグワーツ城の模型にプロジェクションマッピングで再現しているほか、ハリーが愛用したほうき“ニンバス2000”やユニフォーム、競技で使用されたボールや小物の展示、クィディッチの観客席で試合を応援できる「クィディッチ体験」が楽しめる。