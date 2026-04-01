ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】政府が官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 栃木県南… 【速報】政府が官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 栃木県南部で最大震度5弱の地震【栃木・真岡市で震度5弱】 【速報】政府が官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 栃木県南部で最大震度5弱の地震【栃木・真岡市で震度5弱】 2026年4月1日 10時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 栃木県南部で最大震度5弱を観測した地震を受け、政府は1日午前10時7分に官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, ホテル, 工場, 葬祭, 葬儀, 商店街, ダイス, 沖縄, 住宅, 京王線