氷ピクミンも当たる「ピクミン マスコット&フルーツグミ２」が4月20日に再販決定！リニューアル版が再び登場
【ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）】 4月20日 再販予定 価格：385円
再販日：4月20日
(C) Nintendo
バンダイは、食玩「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」を4月20日に再販する。価格は385円。
本商品は任天堂の「ピクミン」シリーズに登場するピクミンたちのマスコットが入ったグミ。当初は2024年7月に発売され、2025年5月に発売されたリニューアル版の再販となる。
赤ピクミンや青ピクミン、黄ピクミンに加え「ピクミン4」に登場する氷ピクミンやヒカリピクミンなど全9種のマスコットがラインナップ。ボールチェーン付きでバッグやリュックなどに付けられる。
ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）
再販日：4月20日
価格：385円
ラインナップ
・彩色済みPVCマスコット(全9種)
1．赤ピクミン
2．青ピクミン
3．黄ピクミン
4．岩ピクミン
5．白ピクミン
6．羽ピクミン
7．紫ピクミン
8．氷ピクミン
9．ヒカリピクミン
・グミキャンディ27ｇ
(C) Nintendo