【ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）】 4月20日 再販予定 価格：385円

バンダイは、食玩「ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）」を4月20日に再販する。価格は385円。

本商品は任天堂の「ピクミン」シリーズに登場するピクミンたちのマスコットが入ったグミ。当初は2024年7月に発売され、2025年5月に発売されたリニューアル版の再販となる。

赤ピクミンや青ピクミン、黄ピクミンに加え「ピクミン4」に登場する氷ピクミンやヒカリピクミンなど全9種のマスコットがラインナップ。ボールチェーン付きでバッグやリュックなどに付けられる。

ピクミン マスコット&フルーツグミ２（2025リニューアル）

再販日：4月20日

価格：385円

ラインナップ

・彩色済みPVCマスコット(全9種)

1．赤ピクミン

2．青ピクミン

3．黄ピクミン

4．岩ピクミン

5．白ピクミン

6．羽ピクミン

7．紫ピクミン

8．氷ピクミン

9．ヒカリピクミン

・グミキャンディ27ｇ

(C) Nintendo

