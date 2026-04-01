まさかの牛乳パックで型いらず！花見・お祝いに『簡単市松押しずし』基本のすし飯も

お花見や、春のお祝い・おもてなしの席にぴったりの押しずし。市松模様で彩りよく仕上げれば、特別感も満足感もひとしおです。

専用の型がなくても、牛乳パックを使って簡単に作ることができます。手軽にとびきり華やかな春を楽しみませんか？

『市松押しずし』のレシピ

材料（18cm四方の重箱2個分）

酢めし※……3合分

しいたけの甘煮※の薄切り……6個分

〈具〉

ゆでえび※……6〜8尾

市販の煮あなご……1〜2尾分

錦糸卵※……2枚分

※作り方は下記参照

作り方

（1）型をつくる

1000mlの牛乳パックは口を開いて洗い、乾かして縦半分に切る。口部分の角に切り込みを入れてたたみ、テープで留める。同様に合計3個作り、それぞれ約30cm四方に切ったラップを敷き込む。

（2）型に酢めしと具を詰める

1の型にそれぞれ、酢めしの1/6量、しいたけの甘煮の1/3量、酢めしの1/6量を順に重ねて詰め、ぎゅっと押す。それぞれ具を1種類ずつすきまなくのせ（下記Point 参照）、ラップで包んでぎゅっと押す。取り出し、具の面を下にして型に戻し入れ、輪ゴムで数カ所留めて、冷蔵庫で1時間ほど置く。

POINT

酢めしをおおうように具をのせる。ラップで包み、上下を返しておくと、具が押されてきれいになじむ。

（3）切り分けて、重箱に詰める

2を型から取り出し、具の面を上にしてラップごと縦半分に切ってから、横に6等分に切る。ラップをはずし、1切れずつ交互に重箱に詰める（余りは小皿に盛る）。

『酢めし』のレシピ

材料（2合分※）

炊きたてのご飯……2合分（約660g）

〈合わせ酢〉

米酢……大さじ4

砂糖……小さじ2

塩……小さじ2/3

※1合分のときは材料を1/2量に、1と1/2合分のときは3/4量に、3合分のときは1.5倍量にする。

作り方

〈合わせ酢〉の材料をよく混ぜる。炊きたてのご飯をボール（または飯台）に入れ、合わせ酢をしゃもじを伝わせながらご飯に回しかける。しゃもじで切るように手早く混ぜ、うちわであおいで粗熱を取る。堅く絞ったぬれぶきんをかけ、人肌程度までさます。

『しいたけの甘煮』のレシピ

材料（作りやすい分量）

干ししいたけ……8〜10個（約40g）

煮汁

酒……3/4カップ

砂糖、しょうゆ……各大さじ3

みりん……大さじ1

下ごしらえ

干ししいたけは水2カップに一晩ほど浸してもどす（もどし汁はとっておく）。

作り方

しいたけは軸を切る。鍋に煮汁の酒を中火で煮立たせ、砂糖、しょうゆと、しいたけをもどし汁ごと加える。再び煮立ったら、アクを取って弱めの中火にし、落としぶたをして、煮汁がほぼなくなるまで20分ほど煮る。みりんを回し入れてひと煮立ちさせ、火を止めてさます。清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で1週間ほど保存可能。

『ゆでえび』のレシピ

材料（4尾分）

有頭えび（殻つき・車えび）……4尾※

塩

※えびはブラックタイガーを使っても。分量を増やす場合も、同様の作り方でOK。

作り方

えびは頭を取り、殻つきのまま竹串を腹側の殻と身の間に通す。鍋に湯1lを沸かし、塩大さじ2を加え、えびを入れて2分ほどゆでる。取り出して串を抜き、殻をむく。腹側に包丁で縦に切り込みを入れて開き、背わたを取る。

『薄焼き卵、錦糸卵』のレシピ

材料（直径26cmのもの4枚分※）

卵液

溶き卵……Lサイズ4個分

酒……大さじ1

砂糖、片栗粉……各小さじ2

塩……小さじ1/4

サラダ油

※作りやすい分量。今回の押しずしのレシピでは半量で2枚分。

作り方

（1）ボールに卵液の溶き卵以外の材料を混ぜる。溶き卵を加えて混ぜ、ざるでこす。サラダ油適宜をペーパータオルにしみ込ませ、直径26cmのフライパンに薄く塗る。フライパンを中火で熱し、火を止めて堅く絞ったぬれぶきんの上に5秒ほどのせる。

（2）フライパンを再び弱火にかけ、卵液の1/4量を流し入れて広げる。表面が乾いてきたら、菜箸1本を卵の下に通して持ち上げ、上下を返して10秒ほど焼き、取り出す。同様に合計4枚焼く。錦糸卵を作るときは、薄焼き卵を3つ〜4つに切ってから重ね、横にせん切りにする。

重箱のふたを開けた瞬間、きっと歓声が上がるはず。色とりどりの市松押しずしを囲めば、お花見もお祝いの席も、いっそう会話が弾む特別な時間になりそうです。

（『オレンジページ』2018年12月17号「月に一度、ちょっとだけ特別な日。」より）