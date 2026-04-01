元日向坂46高本彩花、NEXT LEAP所属を発表「自分らしく前に進んでいきたい」
【モデルプレス＝2026/04/01】元日向坂46の高本彩花（27）が、株式会社NEXT LEAPへ所属したことがわかった。
【写真】27歳元日向坂メンバー、美脚スラリのミニスカ姿
同社は「高本彩花とは、フリーで活動する中でご縁をいただき、さまざまなお仕事をご一緒する機会を重ねてまいりました。その中で、仕事に対する誠実な姿勢や、周囲への丁寧な気配り、そして自然体でありながら多くの人を惹きつける魅力に触れ、信頼関係を深めてまいりました」とコメント。
「一方で、高本本人もフリーで活動を続ける中で、自身のこれからや活動のあり方について改めて考える時間を重ね、今後は新たな環境で、より前向きに、より幅広く活動していきたいという想いが強くなっていきました。そうした双方の想いが重なり、このたび株式会社NEXT LEAPへの所属に至りました」と経緯を説明した。
最後には「株式会社NEXT LEAPは、タレント一人ひとりの個性や歩み方に寄り添いながら、その人らしい未来を共につくっていくことを大切にしております。高本彩花のこれまでの経験と魅力を大切にしながら、今後さらなる活躍の場を広げていけるよう、全力でサポートしてまいります」と結んでいる。
所属にあたり、高本は「フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました」と報告。「これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。（modelpress編集部）
このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました、高本彩花です。フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました。これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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【写真】27歳元日向坂メンバー、美脚スラリのミニスカ姿
◆高本彩花、NEXT LEAP所属を発表
同社は「高本彩花とは、フリーで活動する中でご縁をいただき、さまざまなお仕事をご一緒する機会を重ねてまいりました。その中で、仕事に対する誠実な姿勢や、周囲への丁寧な気配り、そして自然体でありながら多くの人を惹きつける魅力に触れ、信頼関係を深めてまいりました」とコメント。
最後には「株式会社NEXT LEAPは、タレント一人ひとりの個性や歩み方に寄り添いながら、その人らしい未来を共につくっていくことを大切にしております。高本彩花のこれまでの経験と魅力を大切にしながら、今後さらなる活躍の場を広げていけるよう、全力でサポートしてまいります」と結んでいる。
所属にあたり、高本は「フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました」と報告。「これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆高本彩花コメント
このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することになりました、高本彩花です。フリーで活動してきた中で、自分のこれからについて考えることが増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う時間がありました。一人で進んでいく中で見えた景色もあれば、支えてくださる方の存在の大きさに、何度も気づかされる瞬間もありました。そんな中で、お仕事をご一緒する機会も多く、いろいろなことを相談させていただく中で、安心して一緒に歩んでいけると感じ、今回所属することを決めました。これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートになりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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