予備校講師でタレントの林修（60）が3月31日深夜放送のフジテレビ「林先生のココだけの話」（火曜深夜0・15）に出演。「株」への投資について言及した。

この日の番組では「株・金・不動産のスペシャリストがお金を増やす方法がぶっちゃけ！」と題し、株のスペシャリスト、経済アナリストの朝倉慶氏、金のスペシャリスト、日本貴金属マーケット協会代表理事の池水雄一氏、不動産のスペシャリスト、不動産投資家の八木エミリー氏が出演し、林とトークを繰り広げた。

株式投資について、林は「特に大きく動いたのは、はっきり覚えています。去年の4月7日から僕は大きくやり始めました。その前に1年、結構やってたんですけど本格的にドーンと額を増やしたのは去年の4月7日の日なんですよ」と明かし、「そこから増やしまして、いったん始めたら学習速度は僕はたぶん人より早いんですよ。ですからもう追いついたと思います」と話した。

これについて、株のスペシャリストの朝倉氏は「4月7日というのは去年トランプさんが関税だーって言って株価が大暴落した時なのよ。だからその時にみんながワーっとなった」と解説し、「（林は）ちゃっかり買ってる」と続けた。

この時、テロップには「市場が急落すると多くの銘柄が一時的に割安になる。株価が回復した場合、その上昇幅が利益になる可能性がある。※株投資はリスクと伴います。自己責任で行ってください」と表示された。

MCのふかわりょうが「私の印象だと、林先生の場合、投資する必要がないんじゃないかと思ってしまうんですね。莫大な資産ありますよね？」と質問すると、林は「そんなことはないとは否定しません」と答えていた。