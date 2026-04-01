若手芸人2組による化学反応を楽しむ新感覚バラエティラジオ『がっちゃんこ』。

シーズン２の火曜日を担当する新たなパーソナリティーは、マリーマリーと軟水。NSC時代からの同期で、この4月1日で芸歴10年を迎える2組。オープニングから、同期らしいわちゃわちゃしたトークではじまった火曜がっちゃんこをちょっとだけご紹介！

©️ABCラジオ

NSCから一緒のマリーマリーと軟水。同期時代のエピソードを話すなかで、火曜がっちゃんこの紅一点、マリーマリーのえびちゃんが「実はね、（軟水の）つるまると一緒に住んでたことある」と爆弾発言。

がっちゃんこが始まることもあり、軟水との写真を見返したら同棲していたことを思い出したと話すえびちゃん。これには相方のタコスも「同棲していたこと忘れんなよ！」とツッコミを入れ、そもそもなんで同棲していたのかと追及。

えびちゃんいわく、「足立区の1Kに住んでいた時に、なんかつるまるが家がないからって全部荷物を持ってきて一か月くらい2人で1Kに住んでた。しかもつるまるが、普通に『えびちゃん明日妹が東京に遊びに来るから（家から）出ていってくれる？』って」と、急に家に住みついたうえ、家主を追い出すなどやりたい放題だったと告白。

1Kに男女ふたり、何も起こらないわけもなく……と相方の大河内とタコスは「何もなかったの？」と訊くと、「本当に何もなかった」とあっけらかんと言ってのけるえびちゃん。ただただ仲がぐっと深まって、仲良くなっただけだったとほのぼの？エピソードを明かした。

元気いっぱい、下ネタ満載の同期組。ありのままをさらけ出すスタイルでやっていきたいと意気込みを語り、無事？スタートを切った火曜がっちゃんこ。

マリーマリーのタコスが、がっちゃんこが始まる前にやらかしたペナルティ＆炎上エピソードや、軟水のつるまるの彼女がアイルランドへ逃げた話など、初回から聴きどころ満載な火曜がっちゃんこの全編は、radiko、YouTube、各種Podcastにて！