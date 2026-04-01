ソニーグループ<6758.T>が大幅続伸している。３月３１日の取引終了後に、子会社ソニーが中国のＴＣＬエレクトロニクス・ホールディングスと、ホームエンターテインメント領域における戦略的提携に関する確定契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



今回の提携により、ソニーがホームエンターテインメント事業を承継する完全子会社を設立したうえで、ＴＣＬが新会社株式の一部を引き受けることで、ＴＣＬが５１％、ソニーが４９％を出資する合弁会社とする。新会社は社名を「ＢＲＡＶＩＡ」とし、ソニーの一般消費者向けテレビ（ＢＲＡＶＩＡ）や業務用フラットパネルディスプレー、業務用ＬＥＤディスプレー、プロジェクター、ホームシアターシステムやコンポーネントオーディオなどの開発・設計、製造・販売・物流及び顧客サービスを含むソニーのホームエンターテインメント事業を承継する。



出所：MINKABU PRESS