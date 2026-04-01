１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ８５銭程度のドル安・円高で推移している。



３月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７２銭前後と前日に比べ１円００銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランの軍事衝突が終結に向かうとの観測が浮上するなか、「有事のドル買い」が巻き戻され一時１５８円６６銭まで軟化した。



この流れを引き継いだ東京市場もドル売り・円買いが優勢となっている。前日に米長期金利が低下し、時間外取引で一段と水準を切り下げていることがドルの重荷となっているもよう。また、日銀が朝方発表した３月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）が４四半期連続で改善したことが円の買い手掛かりとなり、午前９時２０分ごろに１５８円４５銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５７４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０１００ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円７２銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS